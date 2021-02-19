政院昨通過首部「太空發展法」草案，蘇揆還在臉書大力宣揚，並列為優先法案。國民黨文傳會副主委黃子哲今在臉書表示，蘇貞昌的女兒立委蘇巧慧先前也同樣在立法院提出了「太空發展法」草案，這難道是「無巧不巧」，還是「巧」的事就是蘇貞昌的事？!無論家事、國事、太空事皆可一條通。

這部象徵意義重大的專法草案共計6章，22條條文，定明科技部為主管機關，另為順利推動太空發展相關事項，定明將以專責法人協助辦理相關業務。蘇揆在臉書表示，台灣現在已經有自製衛星、探空火箭的能力，好幾顆國產的衛星也正在軌道上默默努力，從太空守護台灣。經過多少專家的努力，未來的台灣，只會離太空越來越近。

不過，黃子哲才隔一天，就狠狠澆了蘇揆一盆冷水，他說，行政院在新春後的第一場開工院會，就通過了「太空發展法」草案，蘇揆喜孜孜發臉書做宣傳，還發下豪語要「把台灣的國力打上太空」。這件事固然可喜，但就這麼剛好，蘇貞昌的女兒立委蘇巧慧先前也同樣在立法院提出了「太空發展法」草案，這難道是「無巧不巧」，還是「巧」的事就是蘇貞昌的事？!

黃子哲並諷，「太空發展法」有助於我國太空科技產業的推動與發展，其實是頗值得期待。而蘇巧慧在去年4月便提出該法案，正待委員會審查。或許是受到院長女兒的青睞，去年10月科技部版本的「太空發展法」草案也「迅速」被提出預告。換言之，就在蘇巧慧提出後不到一年的時間，行政院便正式拍板通過「太空發展法」草案，未來將與蘇巧慧的版本形成有趣的「父女齊案」，足證其父女情深，有志一同。

黃子哲也不忘幫大家回憶，蘇揆去年宣布全國中小學兩年內裝冷氣的德政時，也不忘cue上蘇巧慧，說是聽了她的建議。看來爸爸當院長，做球給女兒的模式，不斷的在上演，也毫無避諱。證明了通達行政院最短的距離，原來就是蘇巧慧，無論家事、國事、太空事皆可一條通，無縫接軌。

此外，黃子哲還說，蘇巧慧曾說她的「太空發展法」草案可以讓台灣真正的「征服宇宙」。所以當韓國瑜期勉學子要有征服宇宙的抱負時，綠營窮追猛打，而當蘇巧慧說要征服宇宙時，爸爸當院長的行政院則是急著修法。這不僅是兩樣情，更是兩套標準。有個好爸爸，真的很重要!

(中時 )