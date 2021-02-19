總統府今日宣布，由前國安會諮委邱太三任陸委會主委，原陸委會主委陳明通轉任國安局長。總統府發言人張惇涵表示，邱太三曾在2004年任陸委會副主委時期，促成首次春節包機，也熟悉台商的實際需求。

另外，邱太三在總統蔡英文2016年執政後，先後擔任法務部長及國安會諮詢委員，張惇涵表示，雖然邱太三現在很滿足於教職生活，但因應新一階段的國際局勢，國安團隊很需要他的歸隊，也很歡迎、感謝邱主委願意重出江湖，為台灣繼續打拚。

張惇涵也指出，陳明通在2000年蔡英文擔任陸委會主委時期，就擔任副主委，並且在2007年和2016年兩度擔任陸委會主委，具有學術成就和兩岸實務經驗，是名符其實的「兩岸通」。

國安局最重要的工作就是對中國的理解與掌握，因此蔡英文希望倚借重陳明通的學術素養與豐富的實務經驗，出任國安局長的重要職務，勢必有助於國安團隊對於兩岸情勢的專業研析與精準判讀，也能襄助總統與整體國安團隊對兩岸與區域局勢做出正確決策。蔡英文希望，陳明通在既有的基礎上，持續深化情報體系專業化的重要工作，並強化民主化時代下情治機關的治理與革新。

(工商 )