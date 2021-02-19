去年3、4月全球新冠肺炎疫情嚴峻，屏東的蝴蝶蘭外銷受阻，潮州永宏蘭業當時與潮州鎮公所合作，將銷不出去的蘭花共1800株捐給公所美化環境，種植在民治溪畔、中山運動公園等地，如今均已綻放，將潮州打造成一座美麗的蘭花城。

永宏蘭業培植的蝴蝶蘭主要出口到歐美，另外還有日本、韓國、大陸等國家。去年新冠肺炎疫情肆虐，美國多處封城消費力下跌，2.5吋的蝴蝶蘭植株訂單全被取消，損失慘重。

當時公司找鎮公所協助銷毀無法出口的蘭花，不過與公所主祕王建元討論後，決定廢物利用，將1800株預計銷毀的蝴蝶蘭植株捐給鎮公所，種植在民治溪畔打造蘭花大道，中山運動公園大樹下也進行妝點。

一年來鎮公所派人照顧蘭花，如今多數蘭花都長得很好，氣根攀附在樹上，並在過年前開始盛開，將民治溪畔及中山公園裝扮得美不勝收。鎮公所表示，這批差點被銷毀的蘭花，再利用後已將潮州打造成一座蘭花城。現在台灣各地都在瘋賞櫻，蘭花雖不如櫻花耀眼，卻有另一種芳美，歡迎大家到潮州賞蘭。

永宏蘭業表示，目前蘭花的外銷量已回到疫情前，雖然蘭花外銷量不變，不過因為貨運價格攀升高，1貨櫃價格從之前1800美元漲到5000美元，高出3倍，加上各地港口都有船隻、貨品塞住的問題，平均運送時間多出1到2周，蘭花悶在貨櫃中，耗損率多了快1成，因此增加不少成本。

(中時 )