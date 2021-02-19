瞄準2/20補班日「解憂商機」，四大超商、全聯、星巴克推出各式優惠活動搶客！其中，7-ELEVEN祭出行動隨時取CITY系列指定飲品優惠，全家APP隨買跨店取指定咖啡買二送二，萊爾富APP指定咖啡買六送六，OK超商大杯莊園美式、莊園拿鐵第2杯10元，全聯也推出美式咖啡最低只要12元，星巴克則祭出當日會員點數三倍贈。

7-ELEVEN表示，迎接周六補班日，OPEN POINT行動隨時取推CITY系列指定飲品優惠，包括CITY CAFE熱皇家伯爵紅茶拿鐵2杯66元，CITY PEARL熱濃厚黑糖珍珠撞奶2杯99元，CITY TEA統一布丁純奶茶2杯88元，線上支付與實體門市皆可購買，每位會員限購兩組。

全家表示，補班日加碼延續APP隨買跨店取開工應援優惠，包括Let’s cafe罐裝單品盧安達黑咖啡、香濃咖啡拿鐵買二送二，每人限購兩組，以及火腿起司蛋三明治7入200元、墨西哥葡萄奶酥麵包5入100元等，並推出全新「起司塔霜淇淋」，搭配限量褐色餅皮，2/20～2/22隨買跨店取優惠2支59元，每人限購一組。

萊爾富表示，補班日除了推出新品Hi Cafe中杯熱阿薩姆奶茶嚐鮮價29元，即日起至2/23「Hi-Life VIP」APP整買零取，也推出Hi Cafe古吉精品中杯美式咖啡、Hi Cafe古吉精品中杯拿鐵咖啡同品項買6送6優惠。

OK超商表示，觀察以往補班日，門市現煮咖啡、茶葉蛋、麵包等是上班族最常購買的商品，因此，周六補班日推出會員限定大杯莊園美式、莊園拿鐵，不限冰熱第2杯10元，還可憑OK Point 1,000點加5元換購茶葉蛋一顆，以及多款指定麵包憑OK Point折抵最低只要12元。

全聯表示，門市現煮咖啡OFF COFFEE祭出小確幸優惠，即日起至2/21，冰/熱美式原價25元、特價15元，冰/熱拿鐵原價35元、特價25元，如響應環保自帶杯子還可省3元，換算一杯美式咖啡最低只要12元。

星巴克表示，補班日當天將推出睽違已久的「星禮程會員專屬-飲料三倍贈星」活動，凡星禮程會員於活動當日，單筆購買大杯(含)以上飲料的結帳金額可獲贈三倍星星，讓熟客會員能快速集星。

(工商 )