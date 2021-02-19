香港政府派駐上海的經濟貿易辦事處主任蔡亮在春節假期結束後，上班的第一天在發現其女秘書在辦公室房間內上吊自殺身亡，香港政制及內地事務局昨晚回覆查詢時已證實此事。港媒報導稱，女秘書是大陸人，自殺是因農曆除夕前遭辭退。

據香港《明報》報導，春節後上班首日，香港駐滬辦人員發現主任的女秘書在辦公室尋短，並已氣絕多時。香港駐滬辦發表聲明稱，主任與所有工作人員對此深感悲切和惋惜，並向該同事家人致以深切慰問，亦會為其他同事提供情緒支援服務。

香港駐上海辦公室主任蔡亮曾任油尖旺民政事務專員，曾在2019年區議會選舉撤銷前香港眾志秘書長黃之鋒參選資格，去年3月她被調任駐滬辦主任。

報導說，自殺職員為蔡亮的秘書，是在大陸雇用人員。農曆新年假前被蔡亮辭退，昨日是內地春節假期後首個上班日，下午發現該秘書在蔡亮的辦公室上吊自殺。香港政制及內地事務局稱，會與負責安排聘請駐滬辦本地員工的上海外國機構服務公司，盡力為其家人提供適切協助。

香港熱血公民立法會議員鄭松泰昨晚稱，事發後局方無清楚交代是什麼原因導致該職員要以死控訴。他又說，若政制局長曾國衞不公開交代，「不單令人覺得政府是在官官相衛，處理不好的話甚至影響兩地的關係」。

報導指出，前香港眾志秘書長黃之鋒2019年參加南區海怡西區議會選舉，南區政務專員、選舉主任馬周佩芬因病休假，時任油尖旺民政事務專員蔡亮兼任馬周佩芬的職務。蔡亮當時質疑黃擔任眾志要職，未與眾志的自決主張劃清界線，認為黃非真心摒棄港獨作為自決前途的選項，亦非真誠擁護《基本法》，裁定黃提名無效。

★再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

★中時新聞網關心您

(中時新聞網)