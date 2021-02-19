從韓國一路夯到台灣的立食韓牛「新村站著吃烤肉」，即日起與超人氣蘋果酒「STRONGBOW詩莊堡」合作，驚喜以金黃蘋果酒製作4款全新調酒，尤其時下最流行的韓式深水炸彈酒也加入蘋果酒，混搭燒酒的shot更不容錯過，還有濃濃台味的水蜜桃馬告及洛神花椒口味，保證讓韓式烤肉控陷入瘋狂。

「新村著吃烤肉」創立於1953年，在韓國當地已營業超過68年，不只韓國人愛吃，更連台灣人都趨之若鶩，最推薦的品項絕對是經過醃漬的招牌橫膈膜，建議烤到半熟就能入口，吃起來香嫩噴汁，內行人都知道要搭配白飯、生菜以及泡菜，私心推薦大家必沾韓式辣醬，再跟綠椒一起夾肉吃，保證一吃就愛上！此外更有肉質軟嫩的牛板腱、有南美洲牛排皇后之稱的極品牛腰窩、雙拼伊比利豬及韓式烤大腸共5種商品。

除了招牌橫膈膜，更有肉質軟嫩的牛板腱、有南美洲牛排皇后之稱的極品牛腰窩、雙拼伊比利豬及韓式烤大腸共5種商品。（圖／楊婕安攝）

為了導入韓國的飲酒文化並藉由遊戲炒熱店內的用餐氣氛，這次特別與詩莊堡蘋果酒合作，推出「蘋果酒炸彈」，將口感酸甜富有蘋果清香的酒搭配水蜜桃紅茶，加上威士忌以及正韓燒酒，碰撞出香甜熱辣的爽快滋味。而「蘋果shot」則是搭配燒酒，是初春最適合暖場的酒飲，兩款特調聯名限定販售到3月7日。

從韓國一路夯到台灣的立食韓牛「新村站著吃烤肉」，驚喜以金黃蘋果酒製作4款全新調酒。（圖／楊婕安攝）

另外，也推出2款以在地食材調製的調酒，滿盈著濃郁台味，「水蜜桃馬告shot」清甜的水蜜桃紅茶，加入台灣馬告、檸檬香茅、嫩薑的溫潤暖香，搭配經典威士忌的香草奶油氣息，口感豐潤馥郁。「洛神花椒shot」則是草莓紅茶濃郁與台灣洛神微酸的口感，加上西班牙第一琴酒的草本柑橘香氣，最後點綴花椒的輕麻尾韻，層次圓潤豐富。

最推薦的品項絕對是經過醃漬的招牌橫膈膜，建議烤到半熟就能入口，吃起來香嫩噴汁。（圖／楊婕安攝）

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(中時新聞網)