「真的嗎！我13投中12，這麼準，自己都沒想到，但印象中的確是有一個上籃，放球點沒抓好而失手，否則應是百分之百命中率，單場只有1球沒進，是我生涯第一次，雖很高興，但個人其次，幫文化贏回失去兩季的冠軍，才是本季最重要的事。」文化女籃大一菜鳥、也是上季HBL冠軍賽MVP王玥媞表示。

隊史19冠得主、上屆屈居第2的文化大學，19日121比63輕取台灣體大，在109學年度富邦人壽UBA大專籃賽公開女一級六強複賽2連勝，王玥媞的百步穿楊，比輸贏更讓人側目，畢竟她的場上績效好到嚇人。

王玥媞續從板凳出發，只替補19分鐘，出手13投中12，外加4罰中4，共飆28分，UBA個人單場新高，也是連6場得分上雙，以及第3次破20分，比預賽贏台北大學她拿26分多2分，外帶4籃板、3助攻，僅1失誤，效率奇高，重現上季率淡商女籃在HBL隊史10度封后的MVP身手。

對超佳手感，王玥媞說：「記得Bear教練(文化教練鄭慧芸)說過，投籃最重要是專注力，今天我就是很專注，上場後一直都有在看籃圈、瞄籃，所以才這麼準，我印象中，從小打球，沒有過單場只有一球沒投進，也算自我挑戰。」

開季數據就很亮麗，與文化隊友鄭慧慈，及場均5.1暫居助攻后的控衛黃巧鈞，乃至丁芷容、葉欣宜，都是本季新人后人選之一，且呼聲不低，但王玥媞說，誰拿新人后其次，文化奪回失去兩季的后座、隊史20度封后，才是她最想要的。

另一新人后熱門人選鄭慧慈，替補20分鐘9投中6拿13分、6籃板、6助攻，也很全面，丁芷容則先發22分鐘，13投中6、4罰中2，拿14分、9板、4助攻、2抄截，UBA生涯單場得分新高，幾名大一菜鳥，此役合撐半邊天，扮演贏球的最大功臣。

(中時 )