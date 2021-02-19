2月以來，美股三大指數陸續創下新高，投信法人指出，美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）公開表示，美國聯準會在可預見的未來不太可能考慮升息或降低購債，讓市場吃下定心丸。

日盛全球智能車基金經理人王亨表示，目前美股股價盈餘比雖偏高，但並未偏離巴菲特指數（股市市值/GDP）太遠，尚在合理範圍內，選股投資將具優勢。

王亨表示，美國總統拜登在未來幾周內預計會簽署一項行政命令，指導所有政府部門對關鍵產品供應鏈評估。

此一行政命令將由美國國家經濟委員會和國家安全委員會帶領，進行為期100天的審查。審查的重點在於半導體製造、先進封裝、關鍵礦物質（Critical Minerals）、醫療用品供應（Medical Supplies），以及用於電動車的大容量電池（High-capacity batteries）等，牽動科技產業後市。

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