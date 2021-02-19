七大工業國組織（G7）線上峰會於台北時間19日晚間登場，上任後首度與會的美國總統拜登，將宣布40億美元挹注新冠疫苗全球取得機制（COVAX），此外也會聚焦重建全球經濟，以及如何因應中國帶來的挑戰和氣候變遷。

白宮官員在G7峰會召開前透露，拜登政府計劃將40億美元的其中一半，即刻撥給非營利的全球疫苗免疫聯盟（Gavi），Gavi與世界衛生組織（WHO）共同領導COVAX。美國首批捐助的20億美元，主要供COVAX協助全球92個中低所得經濟體取得新冠疫苗。至於剩餘的20億美元，將在2022年前分階段撥出。拜登也會在他的G7峰會處女秀中，敦促其他國家做出擴大捐款的承諾，集全球之力對抗新冠疫情。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）指出，在周五的G7視訊會議上，拜登將著重全球對疫情的因應，包括疫苗的生產、供應分配及抗疫努力。

此外，拜登還將在會中討論全球經濟復甦問題，除強調所有工業國持續支持經濟復甦的重要性，更新全球角色以應付中國引發的經濟挑戰也至關重要。

英國首相強生為本屆G7峰會的輪值主席，這也是英國正式脫歐後首度擔任G7峰會東道主。強生料呼籲與會領袖支持加快新冠疫苗開發速度，盼在100天內就研發出新疫苗

強生這項主張應是呼應流行病防範創新聯盟（Coalition for Epidemic Preparedness Innovations，CEPI）的提議，CEPI今年稍早提出新冠疫苗研發時間縮短至百日的目標。

強生亟欲與美國新科總統拜登打好關係，拜登對英國脫歐持反對立場，他去年競選總統期間曾公開警告英國，勿危害愛爾蘭和平。除拜登之外，義大利新總理德拉吉也是本屆G7峰會上的新面孔，但他最為人津津樂道的是曾任歐洲央行總裁的經歷，在歐債危機期間喊出「不計一切手段」拯救歐元區。

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