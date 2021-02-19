悠遊卡公司旗下悠遊付今年創新推出線上領臺北市市長柯文哲新年紅包及宮廟結緣發財金，引發熱烈迴響，截至目前為止，臺北市市長柯文哲透過數位平台的便利性，已發出超過20萬包紅包，是全台灣發最多紅包的「阿伯」。宮廟結緣發財金也不遑多讓，至今也發出近20萬份，每個領取到的民眾都感受到神力加持。

悠遊卡公司董事長陳亭如表示，後疫情時代，領數位紅包是新時尚，且不受時間、空間限制，直接存進電子錢包，最符合數位世代的生活方式，讓最多的民眾輕鬆一指領滿臺北市市長柯文哲及許多宮廟的祝福。

悠遊卡公司提醒，活動將在2月26日元宵節晚間23時59分結束，臺北市市長柯文哲的新年紅包無領取上限，歡迎海內外的台灣人踴躍來領；宮廟結緣發財金則有數量限制，松山慈祐宮已宣告額滿，其餘人氣宮廟數量有限，要領要快。

悠遊卡公司表示，要領取臺北市市長柯文哲新年紅包及宮廟結緣發財金最快的方式，就是成為悠遊付會員，直接在悠遊付APP首頁點選即可完成領取，若尚未為悠遊付會員，也可在悠遊卡官方臉書粉絲頁貼文、臺北市各行政區布告欄、各合作宮廟現場找到活動QR code，掃碼後即可保留資格，記得在2月26日前完成悠遊付會員註冊，即可把臺北市市長柯文哲紅包及宮廟結緣發財金順利收進悠遊付錢包中。

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