開學季即將來臨，今年因疫情延後至22日開學，尚未繳學費或準備開學用品的家長們也多了一些時日準備，建議民眾可以多加把握銀行推出的開學福利，以兆豐銀行為例，特別推出刷卡繳學費及購買3C商品的超值回饋，不僅不限金額即享12期0利率的卡繳學費優惠，去燦坤或全國電子買3C用品還能享最高1千元刷卡金回饋，堪稱對家長們的最強應援。

每逢開學季，許多家長都會為了子女龐大的學費而傷透腦筋，尤其家中若不止一人就學，經濟負擔更是加倍。為了讓民眾減輕壓力，不少發卡行會推出刷卡繳費優惠方案，其中，兆豐推出刷卡不限金額都可任選3、6、12期0利率免手續費優惠，倘若一次付清，單筆刷3萬元登錄就送200元、今年6月底前累積刷滿30萬元則可送1,500元刷卡金；中信則推出單筆3萬元享12期0利率優惠，持商旅鈦金卡可獲0.2％回饋；國泰世華推出單筆滿3千享3、6期0利率以及單筆滿3萬元登錄送100元、滿5萬元送150元的回饋；玉山單筆滿3萬元送7-11抵用券100元；台新則送出1千份摩斯漢堡早餐兌換券，刷卡繳學雜費不限金額皆可搶登錄。

此外，兆豐也與3C業者配合，3月底前至全國電子或燦坤刷任一兆豐信用卡，不僅可享分期0利率優惠，單筆分期滿6千元，還可獲得100元刷卡金；滿2萬元則可獲得300元；滿5萬元可獲得1千元，只要上網完成登錄，刷卡金回饋就能輕鬆入袋，對於想買筆電、平板等3C用品的學子們，是值得多加把握的優惠。

(工商 )