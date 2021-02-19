屏東海生館配合「海洋本色」活動所推出的8款獨家Q萌海洋系口罩，因色系粉嫩夢幻又可愛，在春節假期造成轟動。（謝佳潾攝）

屏東海生館配合「海洋本色」活動所推出的8款獨家Q萌海洋系口罩，因色系粉嫩夢幻又可愛，在春節假期造成轟動。（謝佳潾攝）

屏東海生館配合「海洋本色」活動所推出的8款獨家Q萌海洋系口罩，因色系粉嫩夢幻又可愛，在春節假期造成轟動。（謝佳潾攝）

屏東海生館配合「海洋本色」活動所推出的8款獨家Q萌海洋系口罩，因色系粉嫩夢幻又可愛，在春節假期造成轟動，大小朋友為獲贈口罩，紛紛搶辦海洋卡或滿額消費399元，而贈送時間雖至3月1日，但因限量有限，目前所剩不多。

海生館指出，8款Q萌海洋風造型口罩，是搭配「海洋本色」活動的7種海洋色票生物為設計概念，有代表海葵魚的「皇家橘」、藍刻齒雀鯛的「魔鬼藍」、烏賊的「百變灰」、海氏刺尻魚的「亮麗黃」、粗面狐蛤的「電光紅」、變色連鰭䲗的「麒麟綠」、側帶擬花鮨的「紳士粉」，以及館內Q版吉祥物「海洋玩樂園」。

海生館說，「海洋玩樂園」是集結海生館Q版生物如企鵝、白鯨、鯊魚、海豹而成，堪稱可愛無極限，而每款造型都是獨一無二的設計，且只在屏東海生館限量贈送，凡申辦或續卡海洋卡、且不限成人或兒童卡，或入館消費滿額399元、並追蹤屏東海生館的官方IG粉絲專頁帳號，都可免費獲贈。

然而，贈送活動雖到3月1日才截止，但因數量有限、又在春節假期間太搶手，目前已經所剩不多，海生館提醒遊客，要搶要快。

海生館開心道，春節假期館內約湧入4萬名遊客，大小朋友不是戴著Q萌海洋系口罩在館內走春，就是當作紀念品帶回家收藏，大家都稱口罩超萌又療癒，為新春假期增加不同色彩的喜慶氛圍。

海生館感謝大家力挺「海洋本色」系列活動，不僅從推出色票到口罩，都是高詢問度，連「色水廊道」也成了2021年最夯的網美打卡聖地，遊客在拍照打卡的同時，也認識這些鮮豔又獨具特色的海洋生物。

(中時 )