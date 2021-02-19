台南市衛生局今晚到場稽查。（台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真）

台南一名女子與母親近日到台南市國華街一家小吃店用餐，點餐過程目擊店家將上一位顧客尚未食用完畢餐點放回鍋中重煮，女子拍照後上傳「台南大小事」臉書社團，短時間引來數百則留言，台南市衛生局今晚稽查該店，業者矢口否認，衛生局雖未發現業者將剩餘食材倒入烹煮，但也已立即開立限期改善單。

上傳照片與文字的這名女子陪同母親到小吃店用餐，卻目睹業者把前面客人沒吃完的餐點倒給他們，女子後來沒吃，但告知業者「做生意不可以這樣」，店家原本質疑女子「黑白講」，但女子表明親眼所見，後來店家態度轉變也頻頻道歉，並不願意收錢，不過女子仍是付錢後離開。

台南市衛生局指出，今晚衛生稽查科派員現場稽查後，未見店家將剩餘食材倒入烹煮情形，業者矢口否認有倒廚餘給客人吃，表示若有顧客未吃完食物，會放置於廚餘桶收集處，再交由環保局垃圾車收走，另外，現場環境有垃圾桶未加蓋、未登錄食品業者登錄，現場也已責令改善，後續將持續追蹤稽查。

(中時 )