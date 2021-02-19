恆春轉運站現址為日據時期的「恆春公會堂」，是擁有近百年歷史的改良式巴洛克建築，13年前曾因觀光發展險遭拆除，後經屏縣府認定有歷史建築價值並列冊追蹤，但鎮公所至今未申請登錄文資，文史工作者擔憂白費當時的搶救。

恆春文史工作者念吉成指出，位在中正路商業鬧區的恆春轉運站，是鎮公所舊址，也是日據時期的「恆春公會堂」，從史料與學者考據都可證明，其窄窗、圓柱、廊頂、拱門等都是日據時期的建築特色，至今擁有近百歷史，不料卻一度因觀光發展險遭拆除。

念吉成回憶，2008年恆春鎮公所因有意發展廟口小吃夜市，而計畫拆除當時已是恆春轉運站的「恆春公會堂」，他不願歷史建物遭破壞，當下立即發起搶救運動，隨後不僅引起居民熱議、也獲得學界力挺，最後屏縣府認定其有歷史建築價值並列冊追蹤，成功保存下來。

不過，屏縣府稱，依文建會發行之2007文化資產實務執行參考手冊規定，歷史建築採登錄制，基本上要先徵得財產所有人的同意。換言之，恆春公會堂需由所有權人、也就是恆春鎮公所檢具相關文件提出登錄申請，縣府才得以列入文資審議。

「可惜等了13年，無聲息。」念吉成無奈道，歷史保存與觀光發展本就無衝突，現今許多老屋活化的成功案例都可見，回憶、老物都是觀光財，何況是具政府認定的歷史建物，他擔心公會堂遲遲不受文資保護，時間一久遭到破壞，白費了當時的搶救。

對此，恆春鎮長陳文弘指出，恆春公會堂確實是一代人的回憶，但因擔憂登錄後會對恆春轉運站的營運造成影響，將謹慎評估或找出配套措施，研擬雙贏辦法。

(中時 )