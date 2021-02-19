最新調查顯示，美國企業信心躥揚至17年新高，但此時美國仍有數百萬失業民眾仰賴政府補助過生活。企業與民眾信心不同調，凸顯美國經濟呈現「K型復甦」，有些人正在享受經濟好轉，而有些人還在受苦受難。

根據美國智庫經濟諮商理事會（Conference Board）最新報告顯示，第一季美國企業執行長信心升至73，創下2004年同期以來新高紀錄。

不過密西根大學2月消費者信心調查報告顯示，年收入低於7.5萬美元的家庭，對自己未來的財務狀況格外悲觀。

企業領袖對經濟前景信心爆棚，原因是執行長認為薪資展望好轉，未來裁員的機率下滑。只有12％受訪的執行長認為，未來12個月可能裁員，數據大幅低於2020年第四季調查時的34％。

此外，多達82％的執行長預期經濟可望在未來6個月好轉，數據亦高於前次調查的63％。

經濟諮商理事會首席經濟學家彼得森（Dana Peterson）指出：「主要經濟體已經啟動新冠肺炎疫苗接種計畫，進入2021年後，執行長的信心升至歷史新高。」

除此之外，美國股市迭創新高，企業市值大幅躥揚，亦助長企業信心。投資人期待政府推出更多紓困計畫，讓經濟重返正軌，加上美國開始施打疫苗，皆帶動股市火熱。

高盛預估，美國2021年國內生產毛額（GDP）將創下1989年來最大擴張幅度。在此同時，聯準會（Fed）的利率依然維持在接近零的水準，意味著企業再融資或借款成本低廉。

然而股市創新高對數百萬名美國民眾的生活卻沒有影響。根據勞工部18日出爐的報告顯示，1月最後一周有超過1,800萬人倚靠政府救濟金渡日。

經濟學家擔心長期失業對經濟產生不良影響，因為一旦失業越久，也越難重返職場。

(工商 )