投資人樂觀預期小型股將是重啟經濟與更多紓困方案的主要受益者之一，帶動羅素微型股指數（Russell Microcap index）企業近來大幅走高，14檔成分股的市值甚至超越標普500指數規模最小的企業。

燃料電池公司FuelCell Energy便是微型股市值超越標普500指數成份股的案例之一。FuelCell在18個月前只是一家市值3,900萬美元的微型企業，目前市值已經勝過十多家標普500指數成分股。

截至18日止，羅素微型股指數共有14家成分股市值高過標普500指數市值最小的企業。羅素微型股規模最大的成分股－房地產經紀商eXp World控股目前市值將近100億美元，比標普指數最小型的成分股高出逾一倍。

值得一提的是，2020年羅素微型股指數調整成分股時，規模最大的企業市值僅有8.4億美元。

此外，美國最知名的小型股指數羅素2000指數，多達302檔股票市值至少高過一家標普指數成分股。羅素2000指數後半段與羅素微型股指數重疊。

羅素2000指數市值最大的成分股燃料電池製造商Plug Power，2020年股價狂飆973％，2021年開年以來大漲48％，市值已經排在標普指數的前半段，約與道富銀行（State Street）或零售商Kroger相當。

除了羅素指數的小企業外，道瓊美國微型股全股市指數成分股近來漲勢也相當凌厲，單單2月迄今漲幅便達18.5％。

小型與微型股往往不受大型機構投資人青睞，但潔淨能源、電動車、大麻與比特幣等熱門領域的個股，則吸引散戶、對沖基金，以及追蹤特定題材的投資人關注。大戶做空GameStop遭散戶暴打即是一例。

小型股對經濟更敏感，這些企業在經濟衰退時期更容受遭受重擊，但反彈的速度通常也更快。

(工商 )