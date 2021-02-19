總統蔡英文18日上午接見「國家生技醫療品質獎」獲獎代表。由東森集團總裁王令麟打造的《東森自然美》以強大的研發實力、卓越的品質，一口氣在2020榮獲4項「SNQ國家品質標章認證」與1項銅獎肯定。總統府接見典禮由東森集團由副總裁廖尚文代表出席，並向蔡英文表達感謝之意。

蔡英文在致詞時表示，國家生技醫療品質獎有「生醫界奧斯卡」之稱，她除了恭喜獲獎者外，也強調在去年疫情期間，全球產業景氣都受到影響，但報名參加的隊伍反而更踴躍，顯示出台灣在疫情期間生技醫療產業非常活躍，也依然有堅強的研發實力。

蔡英文強調，政府未來也會持續與業界共同努力，讓台灣的生技產業繼續在國際上占有關鍵地位，為台灣打開更多商機。

「SNQ國家生技醫療品質獎」的得獎標準明確，銅獎需為全國第一、銀獎需為亞洲第一、金獎則要有世界第一，因此產品能獲獎絕對都有堅強實力，是可以立足台灣、布局全球的優良品質。

《東森自然美》此次獲得「SNQ國家品質標章認證」的產品是旗下瑞昇引以為傲的「瑞昇三寶」包含「γ-PGA複方高效保濕精華液」、「深層保濕舒敏精華乳」、「平衡滋養霜」以及東森自然美經典產品「NB-1抗皺緊膚霜」。

其中，「γ-PGA複方高效保濕精華液」更進一步取得國家生技醫療品質獎銅獎的肯定。據悉，其保濕、緊緻訴求具備科學實證背景，並以高於國家標準、製程嚴謹及人體功效評估等良好的品質控管，而獲評審團青睞。

東森集團近年在全方位的努力之下，已讓《東森自然美》快速在海內外成功建立品牌形象及知名度，同時獲得醫界、學界認可，2020除了獲頒4項SNQ國家品質標章認證、國家生技醫療品質獎銅獎的成績外，不久之前更一舉拿下了2項2021台灣精品獎、2項玉山獎、3項亞太BIO健康生技大獎以及第20屆十大傑出企業金峰獎等共計12獎項。

對於連續多次拿下大獎，東森集團總裁王令麟在得知獲獎訊息當時曾表示，商品一定要有人證、物證、科學做見證，才能贏得消費者的信任和青睞，東森集團秉持東森嚴選的精神，除了堅持找到好的原料及開發話題性商品之外，上市前都會經過相當多的測試，獲得好評才會正式推出，才能讓消費者用得安心。

王令麟也強調，他會繼續秉持「東森嚴選」之標準提供給消費者更好的服務與品質，未來也將繼續強化品牌深度及廣度，目標成為亞洲第一美妝領導品牌。

(工商 )