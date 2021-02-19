買東西可以心動不馬上行動，但如果看上心儀的正妹不馬上行動，恐被捷足先登被把走！有一名純情男網友煞到超商一名長髮正妹，卻遲遲不敢採取行動，只偷偷拍下正妹一張背影照片，然後將照片PO到臉書社團寫著「在線等，搭訕大法」，熟料照片PO出6小時卻有網友回應「妹子被把走了」。

這名純情男網友將偷拍到的正妹背影照PO到臉書社團「爆廢公社公開版」，照片中只見一位身材纖細、看似年僅20歲左右的長髮店員，忙著在影印機前面印東西，原PO對這位正妹店員相當心動，卻不敢採取行動，只好在拍到照片後PO上網表示「在線等，求搭訕大法！不要幹話，什麼褲子脫掉衝上去！」。

沒想到照片PO出6小時，就有一名網友PO文，還附上一張店員正面照：「果真有網友替我找上門了⋯⋯我是不是要再去超商一趟，買個什麼東西，然後搭訕她。」

其他網友在底下回應表示「結果妹子被網友把走了」、「結果是不是那個網友搭訕成功」、「我要是你就讓她坐月子」、「原來已經被搶先一步了⋯」、「謝謝你幫她脫單了」、「把地址給出來，你不敢我們幫你上」。但是也有眼尖的網友發現，2張照片女店員的鞋子跟褲子不一樣，2張照片應該不是同一天拍的。

(中時新聞網)