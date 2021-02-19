何超儀與陳子聰聯手擔綱電影監製。（852 Films提供）

「搖滾女王」何超儀宣布開拍懸疑新片《Mother Tongue》，邀來以《遠離賭城》提名奧斯卡最佳導演的麥可費吉斯（Michael Figgis）執導，並與丈夫陳子聰共同擔綱該片監製。該片日前舉辦開鏡儀式，在香港邵氏影城拜神、切燒豬，請來醒獅隊進行採青及點睛儀式，讓美國導演也覺得新鮮，入境隨俗發紅包，祈求開鏡大吉。

新作雖是牛年後才將開拍，但導演早在去年十月便已抵港進行前置籌備，所有從各地齊聚香港的演員也已抵港進行21天隔離， 年後進行開拍。何超儀透露，電影原本計畫在美國加州取景，可惜受到疫情影響，最終決定移師香港拍攝，還在邵氏影城內搭建了一個充滿加州風格的大宅作為主場景。

何超儀早年就參與過許多好萊塢電影，與導演麥可有十幾年的交情，為了籌備這部新作，特別與陳子聰一起誠意遊說打動對方，才終於讓麥可點頭執導。她在這部懸疑電影中分飾2角，這2個角色的性格也截然不同性格，她更應導演要求，要講一口標準的加州腔英文，籌備期間，她特意在每天深夜，與遠在加州的英語家教進行連線學習。

目前除了即將開拍的《Mother Tongue》以外，何超儀之前拍攝的《Habit》與史詩鉅作《Rajah》都將陸續於今年上映。她也透露電影之外，音樂作品也正在籌備中，有望同時在今年問世。

(中時 )