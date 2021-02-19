IHS Markit周五公布歐元區、英國和日本2月採購經理人指數（PMI）初值，出現製造業成長而服務業萎縮情況。專家認為製造業增長和持續接種疫苗，能協助服務業回升而使經濟復甦。

歐英日去年底到元月間因疫情嚴重而再封鎖，打擊跟客戶近距離接觸的服務業，但製造業繼續增長。

IHS Markit經濟師威廉森（Chris Willaimson）說，假如加快接種速度支持服務業，配合強勁製造業活動，下半年經濟可穩健復甦。

德國與日本的製造與服務業差距最明顯。IHS Markit與自分銀行公布日本2月製造業PMI初值，從1月終值49.8點上升至50.6點。服務業PMI從46.1點下跌至45.8點。綜合PMI從47.1點上升至47.6點。

指數高於50臨界點即成長，低於此即萎縮。

德國2月製造從57.1點上升至60.6點接近三年新高，服務從46.7點下跌至45.9點創九個月新低。綜合從50.8點上升至51.3點創兩個月新高。

德國帶動歐元區2月製造從54.8點上升至57.7點創三年新高，但服務從45.4點下跌至44.7點創三個月新低。綜合從47.8點上升至48.1點創兩個月新高，顯示其整體經濟活動仍萎縮。

歐元區第二大經濟體法國，跟區內龍頭德國一樣，2月製造從51.6點上升至55點創三年新高，服務從47.3點下跌至43.6點創三個月低點。綜合從47.7點下跌至45.2點創三個月低點。

歐盟執委會上周表示，歐元區去年第四季經濟季跌0.6％，今年首季可能繼續下跌，陷入連兩季萎縮的技術衰退，但接種行動可讓第二季恢復成長。

IHS Markit／CIPS的英國2月製造從54.1點上升至54.9點創兩個月新高。服務從39.5點跳升至49.7點創四個月新高，但仍處萎縮境地。綜合從41.2點跳升至49.8點創兩個月新高。

(工商 )