新北市瑞芳警分局協助民眾找回走失的愛犬。（瑞芳警分局提供）

除夕夜晚上新北市瑞芳區一名黎姓婦人愛犬趁著主人沒關好門，竟偷溜出去玩，沒想到這一跑出去，就忘了如何回家，讓黎婦著急地上網拜託好心人幫忙協尋。幸好愛犬在好心人及瑞芳警方的幫助下，歷經1周後終於安全返家，結束一場另類驚險春遊。

民眾發現一隻看起來乾乾淨淨的小狗，蜷縮在便利商店門口，疑似走失，連忙帶到瑞芳派出所請警察幫忙尋找失主。看到小狗多日未進食，瑞芳派出所暖心女警謝采惟也特別去買罐頭讓小狗果腹，由於連續假期關係，也無法立即掃晶片，只好利用地區社群網路尋找失主，並通知動保處協助。幸運的是馬上就有民眾認出是住附近的黎婦走失的愛犬，並聯繫黎婦到派出所領回。

黎婦到場後，小狗看到主人立刻開心直搖尾巴，舉起兩隻前腳彷彿十分感謝。

瑞芳警分局表示寵物遺失雖非刑案，但謝員深具同理心，了解失主著急心情，立即透過各種方法協尋，將尋適當時機公開表揚。

瑞芳警分局呼籲民眾，寵物遺失可至寵物登記管理資訊網做遺失申報，再做後續協尋消息的發布。或電話向登記機構（家畜防治所／動物醫院），辦理線上寵物遺失申報，以利相關單位協尋。

(中時 )