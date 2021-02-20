今彩539第110043期開獎，中獎號碼19、37、35、38、09；派彩結果，頭獎2注中獎，每注獎金新台幣800萬元。

貳獎226注中獎，每注獎金2萬元。

3星彩中獎號碼833，正彩12注中獎，每注獎金1萬2500元。

4星彩中獎號碼8274，正彩6注中獎，每注獎金12萬5000元。

實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。1100219

雙贏彩第110043期 頭獎1注中獎
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(中央社)

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