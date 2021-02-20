今彩539第110043期 頭獎2注中獎 08:552021/02/20 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今彩539第110043期開獎，中獎號碼19、37、35、38、09；派彩結果，頭獎2注中獎，每注獎金新台幣800萬元。 貳獎226注中獎，每注獎金2萬元。 3星彩中獎號碼833，正彩12注中獎，每注獎金1萬2500元。 4星彩中獎號碼8274，正彩6注中獎，每注獎金12萬5000元。 實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。1100219 雙贏彩第110043期 頭獎1注中獎 柯P鐵腕抓違規 彩蝶宴3月1日歇業 (中央社) #中獎 #獎金 #號碼 #頭獎 #12 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 15檔原物料概念 法人搶 04:102021/02/20 財經要聞 《角頭—浪流連》14天票房飆破億 04:102021/02/20 娛樂新聞 大樂透頭獎2注分得 春節至今誕生10名富翁 08:502021/02/20 財經 敏感族群注意！今起連7天空品黑暗期 清晨雲林首先亮紅燈 06:382021/02/20 生活 大樂透頭獎開出2注 獎落台北市、台中市 23:022021/02/19 財經 新聞早班車》未告知就硬闖 美艦不甩兩岸領海法 07:102021/02/20 政治 大樂透1億中獎 落獎台北、台中 春節大紅包開出29組 22:032021/02/19 財經 股王回神吐悶氣 光電族群跟著嗨 04:102021/02/20 證券．權證 陽明去年12月每股賺1.64元 創新高 04:102021/02/20 證券．權證 瑞銀讚錢景 點名10檔旺旺股 04:102021/02/20 財經要聞 228連假 高鐵不賣自由座 04:102021/02/20 生活新聞 財經熱門新聞 技術優勢流失 權威期刊：美聚焦軍事、陸卻改變戰爭型態 - 財經 2／20補班、3／1補假 台股休市不交易 - 財經 台積電還能妖？通膨怪獸摧毀大多頭 科技股爆大災難 - 財經 疫情降溫爆股市下殺時機 謝金河：一票慘業有救了 - 要聞 15檔原物料概念 法人搶 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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