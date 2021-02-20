雙贏彩第110043期今晚開獎，中獎號碼為19、03、09、18、22、04、17、23、08、24、13、14；派彩結果，頭獎1注中獎，獎金新台幣1500萬元。

貳獎有6注中獎，各得獎金10萬元。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。1100219

(中央社)