雙贏彩第110043期 頭獎1注中獎 08:542021/02/20 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雙贏彩第110043期今晚開獎，中獎號碼為19、03、09、18、22、04、17、23、08、24、13、14；派彩結果，頭獎1注中獎，獎金新台幣1500萬元。 貳獎有6注中獎，各得獎金10萬元。 派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。1100219 柯P鐵腕抓違規 彩蝶宴3月1日歇業 《熱門族群》多元行銷＋優化通路 詩肯及客思達衝業績 (中央社) #中獎 #結果 #頭獎 #得獎金 #新台幣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 1393家違反勞基法 北市開罰1.1億 04:102021/02/20 地方新聞 新聞早班車》未告知就硬闖 美艦不甩兩岸領海法 07:102021/02/20 政治 《產業分析》復仇者「聯」盟 IC設計成「千」金製造機(2-1) 10:172021/02/20 財經 疫情增溫股市波動大 庶民買股樂觀指數降溫 10:052021/02/20 財經 《鋼鐵股》東明-KY元月營收倍增 H1景氣旺、出貨續升 07:442021/02/20 財經 年後爆發離職潮 人資開工崩潰：第1天3張單 09:452021/02/20 生活 15檔原物料概念 法人搶 04:102021/02/20 財經要聞 1月僑外投資金額 近10年同期第二高 11:422021/02/20 財經 新台幣20日獨開市 估交易冷 04:102021/02/20 金融．稅務 撞球「黑寡婦」珍娜李罹患卵巢癌 2方法助早期發現 08:132021/02/20 健康 《角頭—浪流連》14天票房飆破億 04:102021/02/20 娛樂新聞 財經熱門新聞 5大驚世弊案 A走全民多少錢？台灣會記住這3人 - 財經 台積電還能妖？通膨怪獸摧毀大多頭 科技股爆大災難 - 財經 《國際社會》拜登親訪 輝瑞：對美疫苖供應將增逾1倍 - 財經 - 時報資訊 2／20補班、3／1補假 台股休市不交易 - 財經 《其他股》中租1月營收雙升 寫歷史次高 - 財經 - 時報資訊 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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