樹林鐵皮家具工廠起火 延燒多棟廠房已控制火勢 22:322021/02/19 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市樹林區東豐街家具工廠今晚間9時許冒出大量濃煙，火勢延燒多棟廠房。（新北市消防局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 樹林鐵皮家具工廠起火 延燒多棟廠房全力灌救中 訂閱影音： 中時新聞網 新北市樹林區東豐街一棟鐵皮屋工廠今（19日）晚間9時許突然冒出大量濃煙，附近居民見煙霧、火勢不斷竄出，立刻通報警消，警消到場後發現無人受困工廠，但火勢強烈、延燒多棟廠房，目前已派出45車112人、消防機器人全力滅火。 消防局表示，燃燒廠房面積約300坪，因內部多是木製家具，火勢延燒快速，但在晚間10時許已控制火勢，而詳細起火原因仍有待，後續調查釐清。 屏東里港工業區工廠大火 濃煙猛竄、嗆鼻異味擴散 煙火釀外木山火警 議員促設專區管制 (中時 ) #延燒 #多棟 #廠房 #工廠 #火勢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 千呼萬喚 屏東原百貨母親節前開幕 17:122021/02/19 寶島 發爐 嘉義某大樓多個金爐集中放 突然發火燒爆 17:072021/02/19 社會 熱門股－新興 跳空長紅由空翻多 04:102021/02/19 證券．權證 澳籍男子屢記憶斷片 二度失車台中警大動員尋回 10:282021/02/19 社會 84歲謝賢被亂傳病重血液濃稠如粥 容光煥發逆齡近照曝光 12:542021/02/19 娛樂 花蓮9農會改選暗潮洶湧 富里鄕2派系勢力拉扯 17:312021/02/19 政治 熱門股－大同 法人買超偏多看待 04:102021/02/19 證券．權證 暴雪襲德州 台塑暫停工 04:102021/02/19 財經要聞 安裝冷氣少1關鍵動作 2年後出人命 他慘賠388萬還遭判刑 21:042021/02/19 社會 彰縣新春3起火警 鍋具燒乾冒煙差點GG 16:052021/02/19 寶島 36歲李多海婚紗影片流出 西裝男不是男友SE7EN 22:382021/02/19 娛樂 社會熱門新聞 台南官田爆凶殺 兄憤持鐮刀追砍弟 - 社會 155萬買341萬A7 奧迪經理以員工價轉賣套利 下場慘了 - 社會 安裝冷氣少1關鍵動作 2年後出人命 他慘賠388萬還遭判刑 - 社會 婆婆私闖房間拿按摩槍去爽這部位 人妻噁到翻白眼：我真的無法 - 社會 快訊》蘆竹鐵皮工廠火警 黑煙蔽天警消馳援中 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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