樹林鐵皮家具工廠起火 延燒多棟廠房全力灌救中

新北市樹林區東豐街一棟鐵皮屋工廠今（19日）晚間9時許突然冒出大量濃煙，附近居民見煙霧、火勢不斷竄出，立刻通報警消，警消到場後發現無人受困工廠，但火勢強烈、延燒多棟廠房，目前已派出45車112人、消防機器人全力滅火。

消防局表示，燃燒廠房面積約300坪，因內部多是木製家具，火勢延燒快速，但在晚間10時許已控制火勢，而詳細起火原因仍有待，後續調查釐清。

(中時 )