喬塔斯利姆飾演「避寒」和「絕對零度」(左)，真田廣之飾演「波佐治半藏」和「魔蠍」。（華納兄弟提供）

《真人快打》改編自高人氣的同名電玩系列，19日正式曝光電影海報及預告，電影延續血腥暴力的風格，並推出限制級版預告，曝光更多刺激震撼的畫面。這部電影由得獎的澳洲廣告片導演賽門麥奎德執導，這是他的電影長片導演處女作。製片人是《厲陰宅》、《水行俠》溫子仁、陶德嘉納、賽門麥奎德和班尼特華許。

在《真人快打》中，綜合格鬥（MMA）選手「科爾楊」被指控收賄故意打輸，他並不知道自己的身世，也不知道為何「外世界（Outworld）」的帝王「尚宗」要派出旗下首席戰士來獵捕他，此戰士「絕對零度」是一名超脫的寒冰法師（Cryomancer）。科爾擔心家人的安危，於是在「賈克斯」的指點下去找「刀鋒索尼婭」。

【真人快打】限制級版中文預告，4月8日(週四) IMAX同步上映

賈克斯是特種部隊的少校，身上有著跟科爾胎記一樣的神龍記號。科爾很快就來到「雷電」的寺廟，雷電是一名古神，負責守衛「地域（Earthrealm）」，他會庇護身上有神龍記號的人。科爾在這裡跟老練戰士「劉康」、「空佬」和強悍傭兵「加納」一起訓練，他準備好跟地球最強的冠軍聯手，為了宇宙展開一場高風險戰役，並肩對抗外世界的敵人。可是，科爾會被激發潛力，解開他內心巨大力量的「奧祕（arcana）」，及時拯救他的家人，並從此阻止外世界？

《真人快打》的國際卡司正好反映出該品牌風靡全球的特性，這些演員來自電影、電視和格鬥領域，劉易斯譚飾演科爾楊；潔西卡麥克納飾演刀鋒索尼婭；賈許勞森飾演加納；淺野忠信飾演雷電大人；麥卡德布魯克斯飾演傑克森「賈克斯」布瑞格斯；林路迪飾演劉康；加上黃經漢飾演尚宗；以及真田廣之飾演波佐治半藏和魔蠍。

《真人快打》將於 4月8日IMAX同步在台灣上映。

(中時 )