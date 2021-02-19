知名變性網紅「罔腰」昨突傳出懷孕消息，不但曬出巨肚照，還貼出高醫的內科檢驗單以及超音波照，透露寶寶已經12週大，消息一出立刻引發外界質疑，高醫也打臉她沒有任何就醫紀錄，連高雄衛生局都揚言要約談，然而罔腰本人卻毫不在乎，還直呼「期待小寶寶，期待新的生命。」

罔腰18日發文宣布懷孕，儘管外界一片譁然，其男友卻反擊，罔腰是接受人體測試，以試管的方式植入，儘管風險極高又需要花費天價，且成功機率並非100%，但肚裡的寶寶確實是兩人的，罔腰更表示，肚裡的寶寶已經滿3個月，最快周六就能拿到媽媽手冊。

消息曝光後，許多醫師紛紛跳出來打臉，高醫婦產部主任龍震宇就指出，理論上沒有子宮、卵巢，懷孕的機率微乎其微，雖然他們確實有人體試驗，但還沒有開始進行，而中國醫藥大學附設醫院泌尿科醫師邱鴻傑也發文狠酸，「如果真的有寶寶那應該是屎寶吧！他需要的其實只是瀉藥！」

罔腰再度發文喊話。(圖/翻攝自罔腰IG)

高雄市衛生局更表示，儘管影片沒有違反醫療法，但若貼文涉及廣告，將開罰5萬至25萬元，衛生福利部醫事司司長、醫師劉越萍更指出，目前還沒有核准任何子宮移植人體試驗案，將會介入了解是否有違法偷做的狀況，引發一連串風波，罔腰卻不受影響，照樣更新IG限時動態，「總之期待小寶寶，期待新的生命，我會用我全部的心照顧牛寶」，令人霧裡看花。

(中時新聞網)