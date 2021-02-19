阿聯酋航空繼2020年10月推出新分銷能力（NDC）的平台Emirates Gateway後，將於今年7月1日起，於Emirates Gateway 平台推出旅行社合作夥伴專屬的票務服務，旅行社合作夥伴可透過此一服務直接獲取多種豐富資訊，優化對旅客的服務和產品規劃。阿聯酋航空透過傳統全球分銷系統（GDS）預定的機票也將於同日起收取訂位服務費。

阿聯酋航空商務長阿德南．卡辛（Adnan Kazim, Emirates’Chief Commercial Officer） 表示：「協助旅行社合作夥伴打造更佳的顧客體驗是我們的終極目標。我們很高興能在Emirates Gateway平台為旅行社合作夥伴打造這項專屬於他們的全新服務，以突破現有服務系統的限制，提供旅行社合作夥伴更多豐富內容與選擇」

「由衷感謝一路以來產業及GDS系統合作夥伴們的支持和意見。阿聯酋航空堅信，打造並經營一個所有合作夥伴能夠長期維繫健康互動和良好關係的旅遊生態系至關重要，我們將持續提供卓越的服務與價值，深耕多年建立起來的夥伴關係。」

若旅行社合作夥伴不願意使用Emirates Gateway，仍可透過阿聯酋航空現有的GDS系統夥伴平台，如Amadeus、Travelport、Travelsky、Infini 與 Sirena登入至阿聯酋航空的EDIFACT。2021年7月1日起透過GDS預定的機票，將依照航線長度收取14至25美金不等的訂位服務費。

阿聯酋航空與有興趣的旅行社合作夥伴緊密合作，鼓勵使用Emirates Gateway以享受其它銷售平台上無法比擬的服務，並獲得多項產品的獨家售價；於Emirates Gateway預定的機票將不會收取訂位服務費。

平台服務內容包括專屬促銷、多樣化票價及預購等多元化選擇；可銷售超重行李數量以提供更優質的顧客體驗；多項豐富內容及優惠；附加服務的多樣價格；可更快速獲得最新附加服務資訊。

旅行社合作夥伴可透過三種管道，連結至Emirates Gateway的後台資料庫：Emirates Booking Portal提供16種語言介面的網路預訂平台，可直接連結至阿聯酋航空的預定系統，簡化訂票、開票及售後服務的流程；Emirates Gateway Direct透過符合IATA標準的NDC API串接技術，讓旅行社合作夥伴可獲取阿聯酋航空的相關資訊，並提交符合需求的申請；Emirates Gateway Sync由領先業界、已於IATA登記且經阿聯酋航空認可的技術供應夥伴提供服務，讓使用者可同步銷售阿聯酋航空產品及服務。

(工商 )