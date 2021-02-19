央視軍事 加勒萬河谷中印衝突現場視頻公開 | 銘記烈士，致敬英雄！

大陸《央視軍事》頻道19日首度發布紀錄片，為去年6月在加勒萬河谷與印度軍隊發生大規模衝突而犧牲的4名解放軍戰士悼念。影片曝光了兩軍衝突的血腥畫面，並對譴責印方越界挑釁，以談判為餌對解放軍進行暴力攻擊的陰謀，並對事件中不幸犧牲的戰士致敬。

《央視軍事》報導說，去年6月印軍違背與中方達成的共識，悍然越線挑釁。解放軍某邊防團團長祁發寶本著談判解決問題的誠意，僅帶幾名官兵前出交涉，不料卻遭對方蓄謀暴力攻擊，他們與數倍於己的軍軍展開殊死搏鬥。這段視頻記錄了喀喇昆侖那場英勇戰鬥，以此「銘記烈士，致敬英雄！」

報導指出，2020年4月開始，有關外軍違反兩國協定協定，抵邊越線搭建便橋、修建道路，頻繁在邊境越線爭控，試圖單方面改變邊境管控現狀，導致邊境局勢陡然升溫。6月，外軍公然違背與中方達成的共識，悍然越線挑釁。

大陸《央視軍事》頻道19日首度發布紀錄片，悼念去年6月在加勒萬河谷與印度軍隊發生大規模衝突而犧牲的4名解放軍戰士。（圖／央視畫面截圖）

印軍以談判為餌誘共軍出營後進行暴力攻擊，但解放軍增援隊伍及時趕到，予印軍迎頭痛擊。印軍四處逃竄，丟下大量越線和傷亡人員，付出了慘重代價。（圖／央視畫面截圖）

影片中指出，按照處理邊境事件的慣例和雙方之前達成的約定，團長祁發寶本著談判解決問題的誠意，僅帶幾名官兵前出交涉，卻遭對方蓄謀暴力攻擊。祁發寶組織官兵一邊喊話交涉，一邊佔據有利地形，與數倍於己的外軍展開殊死搏鬥。增援隊伍及時趕到，官兵們奮不顧身，英勇戰鬥，將來犯者擊潰驅離。外軍潰不成軍，抱頭逃竄，丟下大量越線和傷亡人員，付出了慘重代價。

報導表示，中共中央軍委授予祁發寶「衛國戍邊英雄團長」榮譽稱號，追授陳紅軍「衛國戍邊英雄」榮譽稱號，給陳祥榕、肖思遠、王焯冉追記一等功。

(中時新聞網)