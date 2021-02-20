臺產防疫保單熱賣破300萬張，金管會昨天證實，考量風險，臺產有洽詢再保公司，臺產發言人黃志傑今天表示，目前仍在接洽中，將會以公司及保戶利益為最大考量。

臺灣產物保險公司法定傳染病防疫費用保險（防疫保單）熱銷，引起外界關注臺產風險控管機制，金融監督管理委員會保險局長施瓊華昨天表示，據了解臺產有洽詢再保，並指出分散風險有多種方式，保險公司可自行選擇適當的風控措施。

臺產發言人黃志傑今天表示，關於再保，公司目前仍在接洽中，將會綜合評估再保費率以及台灣疫情情況，以公司和保戶利益為最大考量。

臺產昨天已經完成首批共3件理賠申請案件審查，並核發理賠金，黃志傑說明，當民眾備齊相關文件，臺產就會啟動快速理賠，審查通過後，將儘速核發理賠金。

黃志傑指出，若理賠申請有達成出險要件，就會依照民眾投保保額理賠，也就是若當初以保費新台幣500元投保，理賠金額為10萬元，當出險理賠後，該張保單契約也就宣告結束。

臺產表示，若投保民眾要申請理賠，須備妥理賠申請書、身分證明文件以及銀行帳戶資料等，此外，也須準備政府機關開立的「隔離通知書」、「隔離治療通知書」或「檢疫通知書」正本，並在核實過後予以退還。（編輯：趙蔚蘭）1100219

(中央社)