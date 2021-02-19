2020總統大選，總統蔡英文破天荒拿下817萬票成功連任，但時隔一年，資深媒體人彭文正近日接受專訪卻質疑，817萬票怎來的。對此，中選會發聲明澄清「不可能有作票行為，網路影片為不實訊息，將移送檢警依法處理」。彭文正則在臉書回嗆，「拜託！快來告我，我先告陳朝建妨害名譽」。名嘴陳揮文直言，「彭P最後一定無罪不起訴」。

彭文正近日接受網路節目專訪，質疑蔡英文總統817萬票，贏國民黨候選人韓國瑜那麼多，「歷史上沒發生過」。陳揮文19日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」，與主持人錢怡君談及彭文正質疑蔡英文得票數，受邀出席的還有挺韓五虎將之一的「文山伯」。

蔡英文總統(左圖)、網路節目主持人彭文正(右圖)。(圖/合成圖，本報資料照片)

陳揮文認為，彭文正的說法，要拆成2個部份來看。第一，彭P不是第一個講這東西的人，去年蔡總統勝選就有人這樣說過，他透露，這些資訊有些是對岸和XX宮的人刻意製造的消息，有些人故意要在台灣製造混亂，一直在網路裝模作樣搞奧步。

陳揮文強調，他認為，韓國瑜輸了就輸了，而且輸得非常徹底，在台灣本島，除了新竹、苗栗、台東、花蓮之外，其他縣市都輸，連高雄都輸，韓國瑜輸蔡英文264萬票，輸這麼多，這要怎麼做票？所以他從來不在自己的節目談蔡英文論文和作票的事情，因為都已經是事實的東西，沒什麼好多說的。

錢怡君也問陳揮文，「彭文正說法，也代表一部份的人和他是有相同的看法，難道思想犯也是犯嗎？」。

陳揮文說，這件事中選會已經談很多次了，他認為，這次中選會也一定會移送影片和彭P，因為有沒有犯罪嫌疑，不是中選會說了算，而是交給檢調偵辦，他也說，自己跑新聞多年，檢察官一定不起訴，因為彭文正的說法是法律保障的言論自由，是可受公評的事情，陳揮文不諱言說，彭P一定無罪，不起訴，大家不用替他煩惱。

最後，他也呼籲網路上從未間斷質疑蔡英文作票的有心人士和部分藍營支持者，韓國瑜和文山伯都沒講過這些事，就不要再糾結了，過去就過去了。

值得注意的是，對於中選會揚言要法辦他，彭文正18日深夜在臉書回應，「拜託！快來告我！我會要求連民進黨總統黨內初選一起查！李進勇，你不敢告就是X種」，「中選會副主委陳朝建聽好，我不等你出手，我先告你妨害名譽！我哪一個字『出於惡意、虛偽假造、造成危害的法定要件？法庭見囉!」。

拜託！快來告我！我會要求連民進黨總統黨內初選一起查！ 李進勇！你不敢告就是孬種！ 中選會副主委陳朝建！聽好！我不等你出手，我先告你妨害名譽！我哪一個字「出於惡意、虛偽假造、造成危害的法定要件？」法庭見囉！ 由彭文正發佈於 2021年2月18日 星期四

(中時新聞網)