新北市板橋警察分局於今（19日）上午10時起，分別到板橋、後埔、沙崙等派出所駐地辦理布達儀式。（板橋警分局提供）

新北市板橋警察分局於今（19日）上午10時起，分別到板橋、後埔、沙崙等派出所駐地辦理布達儀式。（板橋警分局提供）

新北市板橋警察分局於今（19日）上午10時起，分別到板橋、後埔、沙崙等派出所駐地辦理布達儀式，由分局長劉炯炫親自主持布達典禮。原板橋派出所所長楊建良榮陞新北市政府警察局二線三星警務正，遺缺由原三重分局光明派出所所長劉圳鎮調任；原後埔派出所所長張森維調派新店分局江陵派出所所長，遺缺由原永和分局秀朗派出所所長林志偉調任；原沙崙派出所所長高裕傑調派土城分局清水派出所所長，遺缺由三峽分局橫溪派出所所長柳明宇接任。

板橋派出所警務員兼所長劉圳鎮，劉所長是中央警察大學行政警察學系77期畢業，歷任新北市政府警察局三重分局督察組巡官、交通警察大隊蘆洲分隊分隊長、蘆洲分局成州派出所及集賢派出所所長、三重分局光明派出所所長等職務。

後埔派出所巡官兼所長林志偉，林所長是中央警察大學刑事警察學系78期畢業，歷任新北市政府警察局刑事警察大隊偵查組偵查員、新店偵查隊偵查員及分隊長、新店分局安和派出所、永和分局新生派出所及秀朗派出所所長等職務。

沙崙派出所巡官兼所長柳明宇，柳所長是中央警察大學刑事警察學系第82期畢業，歷任新北市政府警察局刑事警察大隊偵查組偵查員、三峽分局橫溪派出所所長等職務。

劉炯炫在儀式中期勉板橋、後埔及沙崙派出所所屬同仁，給予新任所長最大的支持，並秉持局長理念「社區警政、人民最大、基層優先」。警察工作要做好，一定要聽聽市民的意見，志工、民防、義警，都是警察的好夥伴，社區警政需要由在地的里長、議員、立委向我們反應與聯繫，更需要你們一起來監督我們。讓我們大家一起為新北治安努力，打造一個「安居樂業」的新北市。

(中時 )