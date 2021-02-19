南韓人氣女演員李多海（本名店卞多惠）出道後，以清新甜美外型獲得不少導演青睞，陸續拍了多部電視劇，更以《我的女孩My Girl》圈粉無數，雖然踏入演藝圈超過20年，36歲的她依然擁有高人氣；日前網瘋傳李多海和一名男子試婚紗影片，爆出結婚消息，但對方並非交往多年男友SE7EN，引起熱議。

李多海近期除了拍戲外，也樂於更新各種社群平台，其中經常在抖音分享各種有趣影片，但日前突然PO出她和一名神似男演員李棟旭的男子「試婚紗」，導致網友在微博瘋傳她「已婚」消息；但有人注意到，影片中的男子不是李多海交往5年的男友SE7EN，因此兩人也被網友以為分手。

日前網瘋傳李多海和一名男子試婚紗影片，爆出結婚消息，但對方並非交往多年男友SE7EN，引起熱議。(圖/ 摘自微博)

不過，在分手和已婚的消息越傳越誇張後，李多海立刻上傳新影片澄清，她表示影片中男子是她的好朋友崔成俊，兩人是趁工作之餘覺得有趣才拍變裝影片，沒想到網友那麼祝福，「非常感謝大家對我的關心，有好消息一定會通知大家」，也補充自己會好好學中文，才不會造成粉絲誤會。

李多海和男歌手SE7EN在2016年9月7日公開戀愛消息，圈內人透露，「他們是相識很久的朋友，在遇到困難時成為彼此的力量，自然發展成戀人關係」，目前邁入交往第5年，粉絲都很希望早日聽到兩人的好消息。

(中時新聞網)