新北市中和獅子會感念消防人員救災辛勞，故熱心公益募款捐贈新北市政府消防局16套消防衣。（消防局提供）

新北市中和獅子會感念消防人員救災辛勞，故熱心公益募款捐贈新北市政府消防局16套消防衣，並於消防局9樓禮堂舉辦「新北市中和獅子會捐贈第七大隊消防衣捐贈典禮」，由消防局黃局長德清代表受贈，並頒發感謝狀予中和獅子會賴禎洲會長。

新北市中和獅子會長期熱衷投入公益活動，對於地方事務更是全心投入，不遺餘力。賴會長表示，消防衣屬消防人員必備的救災裝備，唯有完整的裝備才能使消防人員專心致力於各項災害搶救工作，守護民眾生命財產安全，故特別捐贈消防衣褲16套給消防局第七大隊（價值約30萬），用以強化救災安全防護效能，使消防弟兄能更為全心投入救災，無後顧之憂。

消防局黃德清局長表示，「工欲善其事，必先利其器」，對於新北市中和獅子會熱心協助消防工作奉獻善行之舉，消防局亦將秉持取之於社會、用之於社會精神，不斷持續精進與突破，為每一位新北市民打造一個「安居、安全、安心」的三安城市。

(中時 )