為迎接牛年好運勢，台北市萬華區的龍山寺地下街特舉辧「博杯」活動，台北市市場處相邀大家一起共襄盛舉，不僅有得大獎獲得消費抵用券一萬元的機會，擲筊趣味競賽前20名者還可兌換命理券，到地下街命理區算一算今年的運勢喔。

市場處表示，活動時間為2／21、2／27、2／28、3／1、3／6、3／7、3／13及3／14的每日下午2點，於龍山寺地下街Ａ廣場，採現場報名或預約報名方式，預約報名於活動前三天開放預約，現場報名開放時間是活動當天中午12點，預約報名及現場報名皆應於活動30分鐘前於現場完成報到，否則視同棄權。

此外，報名及報到地點為龍山寺地下街Ａ廣場服務台，報名人數一場最多以200人為限，比賽採以連續擲出最多聖筊者為最大贏家，可獲得一萬元龍山寺地下街消費券，若連續擲出最多聖筊者有兩名以上，則最多數者再進行複賽，直到最後一位勝出者為止。

市場處也補充，前20名擲出最多數聖筊者，獲贈500元命理券，可至大名鼎鼎的龍山寺地下街命理區使用，不論是東方或西方命理，都能為你好好算一算今年牛年的運勢，歡迎大家邀請親朋好友逗陣來龍山寺地下街參與活動，為自己的牛年運勢博得好彩頭。

(中時 )