美國眾議院計畫在 2 月底前通過眾院版的 1.9 兆美元經濟刺激法案，讓美國就業市場進一步獲得舒緩，美國財長葉倫、美國聯準會(Fed)主席鮑爾都聲稱將全力支持美國經濟復甦，加上亞股、歐股跌勢收斂，美股3大指數期貨盤前走揚。美股周五(19日)開盤上漲10.79點、以31,504.13點開出，隨後漲勢擴大至60點，費城半導體指數則是大漲近2%。

截至台灣時間18日晚間10點40分，道瓊工業平均指數上漲36.80點或0.12%、暫報31,530.14點；標普500指數上漲8.55點或0.22%、暫報3,922.52點；那斯達克指數點上漲61.82或0.45%、暫報13,927.18點；費城半導體指數上漲60.90點或1.94%、暫報3,207.69點。

4大科技巨頭開盤股價齊跌，電動車大廠特斯拉股價上漲6.68美元或0.85%、暫報794.06美元。台積電ADR股價上漲2.41美元或1.79%、暫報137.04美元；聯電ADR股價上漲0.24美元或2.33%、暫報10.54美元。

葉倫接受外媒採訪表示，「我們認為，需要一個強而有力的計畫，來解決疫情所造成的傷害。疫情導致1500萬名美國人的房租無法繳出，2400名萬成年人和1200萬名孩子沒飯吃，許多美國中小型企業因此倒閉」。

美國聯準會 (Fed) 發布1月會議紀要顯示，目前美國經濟表現與Fed的長期目標還有很大一段差距，在實現這些目標之前，必須保持寬鬆政策的堅定立場，未來一段時間也不會大規模縮減購債計畫。Fed截至上月都還保持每月1200億美元的購入資產行動。

(中時新聞網)