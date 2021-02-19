一名剛結婚正準備懷孕的人妻，上網抱怨婆媳關係。她PO文說，婆婆不但會不打招呼闖進小倆口房間，還大方的拿走媳婦的乳液、面膜使用。但引爆人妻崩潰的舉動則是，婆婆竟然拿了她的按摩槍去按摩「腳底板」，讓原PO氣到連打字手都在抖。

這名人妻網友在網站Dcard貼文指出，婚後把婆婆接到台北來住，本來想說懷孕之後也有人可以照顧，殊不知卻是惡夢的開始。原PO指出婆婆會不打招呼，就進到小夫妻房間，偷拿人妻乳液、面膜、甚至是包包去用，「這我覺得都還可以接受，甚至也有請老公委婉開口看看婆婆缺什麼，我跟老公可以去買給婆婆用」。

但是，婆婆的一個舉動，卻讓人妻徹底爆炸，「婆婆昨天偷偷跑進我房間拿我剛買的按摩槍來按摩腳底板...還跟我和老公炫耀說這按摩槍小小支的很好拿，廢話！我當然知道，我TM的挑過啊= =」，原PO氣炸，直說按摩槍是她看很久，好不容易下定決心買來犒賞自己的東西，平常會都拿按摩槍抹乳液後按摩肩部和手部，「那這樣不就等於我的身體跟婆婆的腳底板親密接觸...，婆婆在家都不穿拖鞋，我有潔癖真的無法」。

沒想到，事後老公還說風涼話，說要買一支更貴的給她，然後把原來的按摩槍送給婆婆。「為什麼我要把我喜歡的東西就這樣送出去，而且重點是不知道婆婆這樣多久了，我真的是氣到現在打字手都還在抖= =」，原PO氣到理智線斷裂，還問網友，是不是乾脆自己再去買一支?不然再拿回來真的太噁了！文末還附上了一張翻白眼的表情圖案。

文章曝光，網友紛紛前來留言給建議，「叫老公花錢買更貴的，那支髒的就給婆婆了」，「誰給你的勇氣，讓婆婆搬來跟你們一起住的」，「拿按摩棒來按摩腳底那真的是毋湯」，「我覺得你一開始接婆婆來住，這就是個錯誤」、「超不尊重妳，還沒小孩趕快離」、「好的婆婆讓妳上天堂，壞的婆婆讓妳__ __ __（自己填）」。

(中時新聞網)