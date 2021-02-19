美國房貸巨頭房地美（Freddie Mac）18日公布，截至18日為止的一周，30年期固定抵押貸款平均利率攀升至2.81％，創下去年11月中以來新高。這對於有意購屋者是一大警訊，畢竟美國房價持續飆漲，購屋成本攀高對於他們來說沒有好處。

數據顯示，30年期固定抵押貸款平均利率在連三周維持於2.73％後，如今上升8個基點至2.81％。15年期固定抵押貸款平均利率也上升2個基點至2.21％。

房地產網站Zillow經濟學家史匹克曼（Matthew Speakman）表示：「投資人似乎日益擔憂，在政府推出更多經濟紓困措施、新冠疫苗廣泛施打令美國經濟加速復甦，這兩大因素恐導致通膨升溫，而這可能促使聯準會（Fed）調高利率，並導致債券殖利率與房貸利率承受更大上漲壓力。」

史匹克曼亦指出，儘管從長遠來看，目前利率仍維持在歷史低檔，但市場對於經濟前景轉趨樂觀，顯示「史上最低利率的日子可能已經過去」。

(工商 )