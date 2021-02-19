財神爺發威!大樂透開獎結果出爐，頭獎獎金1億元、2注均分，每注各分得獎金5千萬元，幸運開出今晚頭獎的兩家投注站，分別是台北市中山區的「雙準彩券行」，以及台中市北屯區的「宜益彩券行」；台彩表示，統計自小年夜以來，大樂透春節加碼期間已開出8次頭獎，共產生10位頭獎幸運兒。

今晚開出頭獎的「宜益彩券行」，財運超級旺，根據台彩資料統計，「宜益彩券行」曾於106、108、109年各開出過一次今彩539頭獎，今晚首度開出大樂透頭獎；而「雙準彩券行」則是第一次開出頭獎。

今彩539則開出2注、800萬元頭獎，分別由台北市大安區「您的彩券企業社」以及台中市西區的「銘人彩券行」開出；特別的是，「您的彩券企業社」所售出的頭獎中獎彩券買法為包牌投注，一次投注8個選號，總共56注、投注金額2800元，56注全數中獎，包含1注頭獎800萬元、15注貳獎(單注獎金2萬元)、30注叁獎(單注獎金300元)以及10注肆獎(每注獎金50元)，該張彩券總中獎金額達830萬9500元。

今晚大樂透仍持續加開春節大紅包，獎號由小到大依序為03、07、14、17、24、38、41、44和49，本期共開出29組、總計40人中獎。其中20組為一注獨得，每名幸運兒均獨得100萬元獎金，有7組為2注均分，每注各得50萬元，另外有2組為3注均分，每注各得獎金33萬3,333元。

開出這期春節大紅包獎項的投注站共40家，其中，台北市松山區「旺得好施公投注站」、台中市北區「鑫立富彩券行」、桃園市蘆竹區「金富裕彩券行」都是第二次開出今年的春節大紅包獎項；而位於台中市潭子區的「億萬連發彩券行」則在今晚開出今年的第3注春節大紅包獎項，統計該投注站第四屆以來以開出過5次春節大紅包。

大樂透自小年夜以來加碼以來，春節大紅包獎項已送出319組、合計3.19億元的加碼獎金、幸運中獎的人數多達394人，獨得百萬獎金者佔66％，共259人。

今年春節加碼的360組100萬元還剩下最後41組，明天週六補班日大樂透仍然有開獎，頭獎亦將保證1億元，並將繼續加開9個春節大紅包獎號，只要對中任6個就可得100萬元獎項，今年春節財神爺特別眷顧彩迷，想中獎的民眾務必把握中大獎的好時機。

(中時 )