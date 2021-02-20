大樂透頭獎僅短暫摃龜1天，再度開出，新台幣1億元由2注分得，獎落台中市「宜益彩券行」及台北市「雙準彩券行」，累計春節以來，頭獎已開出8次、共有10位得主；今晚春節大紅包則開出29組。

大樂透第110022期今晚開獎。中獎號碼為45、28、02、36、40、31，特別號24。春節大紅包開獎：38、24 、03、49、41、07、14、44、17。

牛年春節加碼，大樂透2月9日至21日，連13天開獎，並增開每組獎金100萬元的春節大紅包獎項。

大樂透今晚是連續第11天開獎，昨天（18日）短暫摃龜1期，今天頭獎再次開出，1億元獎金由2注分得，可各得5000萬元，獎落台中市北屯區中清路二段的「宜益彩券行」以及台北市中山區長安東路二段的「雙準彩券行」。

台彩公司表示，宜益彩券行在2017、2019、2020年都曾開出過今彩539頭獎，今晚首度開出大樂透頭獎，雙準彩券行則是第一次開出頭獎。

今年春節加碼期間，有8天開出頭獎，其中6個頭獎為1注獨得，頭獎金額最高為5.39億元，另有2個頭獎為2注分得，累計誕生10位頭獎得主；明天（20日）大樂透將持續開獎，頭獎保證1億元。

今晚大樂透春節大紅包開出29組，其中20組為單注中獎，7組為2注均分，2組為3注均分；截至本期為止，累積開出319組春節大紅包，送出3.19億元加碼金，幸運中獎人數多達394人，其中獨得百萬有259人，占比達66%。

台彩明天（20日）將繼續加開春節大紅包，還有41 組中獎機會。（編輯：張均懋）1100219

(中央社)