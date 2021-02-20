英國最高法院今天裁決，叫車服務巨擘優步公司（Uber）的駕駛有權享有勞工權利。這項裁決將對零工經濟（gig economy）造成巨大影響。

法新社報導，矽谷叫車與外送公司Uber與駕駛纏訟多年後，英國最高法院今天裁決Uber駕駛為受雇者。

英國總工會（GMB）成員黎克斯（Mick Rix）說：「對我們的會員來說，這4年的法律戰十分艱辛，但終究達成歷史性勝利。」

「最高法院維持前3個法院的決定，支持英國總工會的一貫主張：Uber駕駛是勞工，有權享有休假、假日給薪和基本工資。」

Uber表示尊重法院裁決。

20名Uber駕駛主張，基於他們長時間透過Uber應用程式（App）工作，以及Uber公司監督他們工作的方式，他們有權享有受雇者身分。幾個下級法院在2016、2017、2018年分別作出有利他們的裁決。

Uber則堅稱駕駛屬於自雇者，因為他們自行選擇工作的時間和地點，且經常透過對手的App找到乘客。

現在原告可以上勞資仲裁法庭尋求補償，這可能引發更深遠的改變，影響所有的叫車服務駕駛。

黎克斯說：「英國總工會現在將向我們的Uber駕駛會員徵求意見，討論之後的求償事宜。」

這項裁決可能會對英國其他零工經濟線上平台造成同等影響。所謂零工經濟指的是沒有正式合約的短期工作，或是不保證工時的工作。

目前送餐App戶戶送（Deliveroo）的外送員也在倫敦上訴法院爭取集體談判權。（譯者：楊昭彥/核稿：陳正健）1100219

(中央社)