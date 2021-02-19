女星天心2016年嫁給南韓攝影師金英敏，2人婚後感情甜蜜，她也時常分享婚姻生活，閃瞎粉絲的眼睛，今日她又曬出一張口罩的照片，兩邊的帶子卻都斷掉了，已經完全不能戴，天心透露是老公將帶子扯斷，同時也曝光原因，讓網友們忍不住大讚「上了一課！」

天心19日在臉書發文，曝光了和老公的對話，老公先是提醒她：「口罩丟掉前記得把鬆緊帶拔斷一邊。」她好奇地問為什麼，老公又回答：「街貓狗很可能纏繞住脖子因此受傷或喪命。」她聞言立刻乖乖照做，老公細心的一面引來網友一面倒狂讚，「長知識了」、「上了一課」、「感謝提醒，這個真的重要」。

就連好友藍鈞天都被釣出留言，「善良的金先生」，天心也大方放閃，「還有很帥」，藍鈞天也回應，「帥是原廠設定，善良是選擇，更難得」，事實上，天心原本秉持著不婚主義，卻在拍攝電影《閉嘴！愛吧》時和韓籍老公相識，當時對方透過助理將英文信交給她，才開啟了2人的緣分。

由於天心只和攝影師男友交往數月就閃婚，當時震驚了演藝圈，她還甜蜜表示，「謝謝金英敏先生的勇氣、體貼、溫柔，不管做什麼事做什麼決定總把我和媽媽放在第一位置」，透露自己雖然是母老虎，但懂得要順著老公，且2人價值觀相近，個性又互補，因此夫妻倆感情一直十分甜蜜。

(中時新聞網)