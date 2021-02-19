許多人喜歡飼養小動物來滋潤生活，除了傳統的貓狗外，也有人喜愛飼養倉鼠、蛇、鴨子或迷你豬，一名網友的阿北就信了老闆的掛保證，買回一頭迷你豬，沒想到飼養一年後讓他好崩潰，照片曝光也讓網友笑翻，直呼「買一送一」。

男網友在臉書《爆怨公社》PO出照片，表示阿北當初在店家掛保證「養不大」的情況下，買了一頭迷你豬回家飼養，沒想到如今這頭迷你豬已經長到快可以殺來吃了，更爆笑的是，迷你豬還生出一頭小小豬，如今可以看到母子兩「頭」感情融洽的逛大街。

店家雖然掛保證「養不大」，但飼主買回去飼養1年後，迷你豬已經成長到快要可以殺來吃的體型了。(圖／爆怨公社)

文章PO出後2萬網友點讚：「買一送一耶」、「老闆的話永遠不能信」、「小時候叫迷你豬，長大變烤乳豬」、「應該是阿嬤養的吧」、「只要阿嬤養過，不管多mini都會走樣」、「比起食用的來說確實是小隻的，但怎麼看都不迷你啊XD」。

但也有人指出疑點：「所以野豬騎士究竟是誰」、「你不是只養一隻嗎？為什麼還會生」、「看來跑去跟別人私通了」。對此有熟識飼主的鄰居表示，飼主所養的是麝香豬，而這兩頭豬並無血緣關係，大的叫做巧克力、小的叫做小叮噹，是巧克力長大後飼主又去買一隻回來養，並非巧克力所生。

(中時新聞網)