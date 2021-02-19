總統府19日宣布多項國安系統新人事，陸委會主委陳明通轉任國安局長、前法務部長邱太三轉任陸委會主委、國安局長邱國正接國防部長。對此海基會前董事長洪奇昌表示，邱太三溫和務實，盼望有助兩岸官方能重啟對話。

扁政府時代擔任過海基會董事長的台灣產經建研社理事長洪奇昌受訪指出，蔡英文總統多次表示希望疫情過後兩岸可恢復正常有序交流，他認為邱太三的兩岸立場溫和務實，轉任陸委會，符合這樣的期待，相較陳明通已經被大陸「定性」，邱也許相對而言更可被大陸接受。

對於陳明通接國安局長，洪奇昌指出，陳長年擔任陸委會主委，對國安體系早就熟悉，且陳是學者出身，對國安局外圍智庫亞太、遠景基金會都很嫻熟，在台大也培養了許多國安體系專業人才的學生，轉任國安局長應可駕輕就熟。

至於海基會董事長依舊懸缺，洪奇昌表示，海基會秘書長從姚人多到現在的詹志宏，都是蔡總統倚重的核心幕僚，可見秘書長才是重要位子，董事長只具象徵意義；他認為維持台海穩定和平，促成兩岸「有意義對話」是蔡第二任期的重要任務，並確保兩岸政策的清晰、明確和可預測性，他認為北京當局也應慎思，如何在蔡總統新的國安部局架構下，多理解台灣的民意，讓兩岸促成有意義的對話。

洪奇昌表示，美中台關係開啟新局，拜登政府向來強調溝通談判，美中競爭雖是進行式，但雙方都在嘗試尋找對話可能；兩岸官方關係緊張，但又何嘗不可創新思維。

他認為，拜登政府許多官員近期多次呼籲北京「停止對台灣施壓並且與台灣民選代表進行有意義的對話」，蔡總統也屢次歡迎兩岸官方交流，期待在新的國安團隊新氣象下，北京也能展開雙臂與台灣政府開展各種有意義的對話交流。

(旺報 )