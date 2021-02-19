中廣董事長趙少康重回國民黨，前高雄市長韓國瑜、國民黨主席江啟臣、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、前新北市長朱立倫官運未來究竟會如何，也因引發關注。工運人士鄭村棋抽牌預測官運，抽到侯友宜「大吉」，鄭村棋和主持人驚呼！鄭表示，他對侯友宜的看好度是蠻大的。

鄭村棋在新聞大白話「超錢新聞」抽牌，抽到趙少康「小吉」，不過他最近的起手式讓人有點擔心。至於最近動作頻頻的前高雄市長韓國瑜，則抽出「凶」， 讓鄭村棋和主持人不約而同驚叫，鄭村棋說他主觀意願認為韓國瑜應是比小吉還吉一點，主持人則說韓國瑜會逢凶化吉。鄭村棋則建議韓國瑜真想再選的話，就要回到古人講的大位不宜直取，完全放掉這個理念，就是拚命地為大家做事。前年在黨爭時，他就曾奉勸韓國瑜第一階段不要出來，所以他建議韓國瑜回到初心，真正為大家做事，就能逢凶化吉。

江啟臣則抽到「小凶」，鄭村棋認為，如果美國人看上江啟臣，第一個不太妙也不要太高興，韓國瑜為什麼會這樣，就是因為他不買美國人的帳，這點他是肯定韓國瑜的；而現在美國人選上他，是兩回事，是把他當備胎。

侯友宜抽到的是「大吉」，鄭村棋和主持人驚呼，鄭村棋表示，對侯友宜絕對要小心，他不是省油的燈，心機手段之深，就是這個好處，做任何事是為下一步做盤算，但他做事實在，所以他對侯友宜的看好度是蠻大的。

盧秀燕抽到「吉」，鄭村棋認為，她做任何事都不是為下一步做準備，她沒有野心，無所求，經得起檢驗。不過盧秀燕雖抱著平常心 但也要有全球的觀點，有要把自己當備胎的擔當。

至於朱立倫，鄭村棋還沒抽牌，就說朱立倫出局了，而後抽到的居然是「凶」，鄭村棋說朱立倫落選太多次了，機會都沒把握好，歷史給他太多機會，能怪誰呢？而朱立倫也不是真正敢賭下去的人，太會算了。

鄭村棋強調，下一階段台灣需要的領導人，需要韓國瑜的挑戰性加上趙少康的爆破性，侯友宜的狠穩，以及盧秀燕的心地等這些特質。

(中時新聞網)