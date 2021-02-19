黃光裕17歲時與其兄黃俊欽創辦國美電器，39歲就登上中國首富。（圖／微博）

比起中國幾位國際知名的首富馬雲、王健林，另一位首富國美集團創辦人黃光裕在外國知名度不高，但卻比他們早許多年成為中國首富。白手起家、39歲成為中國首富的黃光裕是大陸市場經濟初期首批成功企業家之一，2008年因內幕交易罪與行賄罪入獄後，由其家族合力保住國美集團經營權，讓黃光裕得以在獄中掌控集團事務。十多年來大陸市場變化極大，一向被認為作風霸氣強悍的黃光裕重新主導國美企業，勢必再掀起大陸零售界的巨大波瀾。

黃光裕「首富入獄」在十多年前是震撼大陸社會的重大事件，各種傳言紛起，最近馬雲的螞蟻金服IPO受阻並遭到反壟斷法整頓，很多人就拿黃光裕的例子來猜測馬雲可能的下場。這些在早期極不規範的大陸市場經濟上闖出名號商人，都有些傳奇性的色彩，黃光裕也是其中的佼佼者。

大陸國美電器的創辦人黃光裕（左）2008年以內幕交易與行賄罪被捕，獲判刑14年，經減刑後於日前出獄。圖為黃於去年12月假釋期間拜訪北京友人瞻望世紀航空公司董事長張文元(右)所攝。（圖／微博）

1969年出生的黃光裕初中未畢業就隨兄長黃俊欽經商，在有潮汕華僑背景的母親曾嬋貞鼓勵與指引下，抓住大陸經濟起飛初期民眾對電器用品的強大需求，為國美電器打下江山。他的經營作風強悍，在市場經濟發展初期相關規範不足的環境下，以惡性競爭及惡意併購等做法擊垮對手，建立起大陸首個連鎖電器商店的經營模式，業務遍及中國大陸，同時還進軍東南亞。黃光裕也因此在2004年、2005年、2008年3度登頂胡潤中國百富榜，2008年10月更以430億元人民幣(台幣1910億元)的財富成為2008胡潤中國富豪榜的首富。

成為首富才一個月，黃光裕便遭逮捕，震驚了全中國。一年多後以非法經營、內幕交易、洩露內幕資訊和單位元行賄罪遭判處徒刑14年、罰金6億元人民幣、沒收財產2億元人民幣。他的妻子杜鵑也被捕，但繳交罰款後獲釋。

黃光裕「首富入獄」在十多年前是震撼大陸社會的重大事件，各種傳言紛起。最近馬雲的螞蟻金服IPO受阻並遭到反壟斷法整頓，很多人就拿黃光裕的例子來猜測馬雲可能的下場。圖為黃光裕與其妻杜鵑及女兒出席宴會。（圖／網路）

黃光裕被捕後，外界原本預期國美集團主導權旁落，公司股東聯合外界資本對經營權虎視耽耽。當年籌借3萬元給黃光裕兄弟倆創業的母親曾嬋貞護子心切，多次出面向員工與股東道歉，還召回黃光裕的姐妹黃秀虹與黃燕虹返回公司主導經營，博得同情之外也穩住軍心。在家族中的3個女人扶助下，同在獄中的黃光裕妻子杜鵑獲得資金繳清2億罰款，返回公司主導大局，自此家族4名女眷當家，黃光裕得以遙控集團經營。

黃光裕的母親曾嬋貞是潮汕鳳壺村人，其祖上是泰國有名的華僑，經營大規模布料和食品生意，但其後輩返回大陸後歷經戰爭與政治動亂，傳到曾嬋貞這輩時與多數中國人一樣生活窮困。曾嬋貞十多歲時，父親為她收了一個流浪年輕人做入贅女婿，生下黃光裕兄妹4人。據說，當年黃家窮困，一家人住在豬圈旁，睡覺時聞著豬屎味，早上聽著豬叫聲起床。曾嬋貞從孩子還小時就給他們講述黃家祖輩在外面做生意的傳奇，包括潮汕人生意上如何合作，如何團結同鄉打擊對手等等，教導他們日後家族要團結對外。

黃光裕入獄後，其創辦的國美集團就靠著母親、2個妹妹與妻子共4個女人合力維持。圖為妹妹黃秀虹(左)與母親曾嬋貞(右)。（圖／網路）

黃光裕中學未畢業時，打算跟著兄長黃欽俊打算出門做生意，曾嬋貞四處籌了3萬元人民幣給兄弟做資本。1987年兄弟倆在北京盤下一個名叫「國美服裝店」的門面，改成國美電器，開始經營家用電器買賣。自此生意快速發展，開啟了國美電器經銷事業版圖。不到幾年，黃欽俊轉行房地產，兄弟因此分家，黃光裕再引進兩個妹妹擔當重任。

做為一個精明的生意人，黃光裕在商場上的作風大多來自於母親曾嬋貞的教導，他曾在賺了錢之後，曾給母親一大筆錢要讓她花用，但曾嬋貞卻把錢拿來做生意，發揮潮汕人在生意上精明的一面。曾嬋貞拿著兒子給的錢成立了國美投資，經營家電後勤服務與批發業，同時還進入當時正火紅的電子商務與金融服務。雖沒讀過什麼書，她同樣能把這些生意做得虎虎生風。

黃光裕坐牢期間，母親曾嬋貞的事業穩步發展，國美集團則在兩位妹妹與妹夫合力下得以維持。他出獄後回到集團業務檯面上，預計將有不少新的作為，其草莽性格與霸氣作風或因入獄而更顯圓熟，在目前市場走向以電子商務為主的趨勢下，外界也預料黃光裕將引爆電商業的巨大波瀾。

(中時新聞網)