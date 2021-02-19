電動車大廠特斯拉今年稍早宣布買進15億美元價值的加密貨幣比特幣，主因是讓該公司現金資產報酬率極大化等因素，比特幣當時漲破4萬美元關卡，比特幣價格在此之後接連創高，如今朝5.3萬美元關卡前進。若以當時特斯拉以3.4萬美元購入來計算，比特幣漲幅達50%，買進約10天的未實現損益大賺7.6億美元(215億元新台幣)。

特斯拉2月8日向美國證券交易委員會（SEC）申報資料顯示，該公司購買15億美元比特幣，目的是讓其持有資產組合更多元化，使現金部位的報酬率最大化。特斯拉同時在申報文件中警告投資人，比特幣價格走勢具有劇烈波動的特性。

特斯拉執行長馬斯克18日發推文，表達特斯拉的決定並非代表他的看法，並指稱，比特幣只是一種不像現金那麼愚蠢的流動性形式，當法定貨幣實質利率轉負，只有傻瓜不會找尋替代品避險。馬斯克也坦承，對於標普500企業而言，買進一些比特幣算是一種冒險行為。

至於特斯拉到底買了比特幣賺了多少？西班牙科技記者Álex Barredo在推特上分析，指出特斯拉當時買的比特幣中間價為3萬4893美元，買進約42069顆比特幣。若以1顆5.3萬美元來計算，特斯拉在比特幣的未實現損益獲利7.6億美元。

(中時新聞網)