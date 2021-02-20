非洲史瓦帝尼王國的國王恩史瓦帝三世今天表示，他在一月間使用了台灣贈送的抗病毒藥物後，染患的2019冠狀病毒疾病（COVID－19）已痊癒。史瓦帝尼是台灣的邦交國。

這個非洲南部的小國原名史瓦濟蘭，是現仍抗拒中國施壓、不願與台灣斷交的唯一非洲國家。

法新社報導，恩史瓦帝三世（Mswati III）今天感謝蔡英文總統送他治療藥物，他並未透露藥物名稱，只表示，史瓦帝尼政府將「立刻」為人民購買這種藥物。

史瓦帝尼目前已出現第2波疫情，但尚未接獲任何疫苗，防疫工作很吃力。英國上月派出了一個緊急醫療團隊前往當地，協助加強公衛系統。

恩史瓦帝三世在國會發言說：「儘管我們還在等待疫苗，我要向各位透露，使用一種抗病毒藥物有治療之效。」

「在我2021年1月頭1週有若干天驗出2019冠狀病毒陽性反應後，我們發現了這種藥物，我感謝中華民國蔡總統送我這個藥。」

他指出，這種藥物是以點滴注射方式使用，使他在還沒來得及對外宣布自己住院之前就已康復。（譯者：張佑之）1100219

(中央社)