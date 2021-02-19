總統府今天（19日）召開記者會，公布新一階段國安人事部署，陸委會主委將由前陸委會副主委邱太三接任，現任陸委會主委陳明通將轉任國安局長，現任國安局長邱國正將接掌國防部長，國防部長嚴德發則將轉任國安會諮詢委員。前民進黨立委沈富雄分析認為，把陳明通跟邱太三兩個人的新職位連起來想，總統蔡英文是不是有意要給對岸一個訊息。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》指出，很明顯的，嚴德發下去了，他失寵了，第二線今天被重用的，就是陳明通跟邱太三。邱太三是很平穩，而且很能幹，至於陳明通，大家叫他「阿通師」，就是每件事情都很懂，但是他覺得擔任國安局長要管的東西很多，其實他的學習能力也很強，但是如果把陳明通跟邱太三兩個連起來想，蔡總統是不是有意要給對岸一個訊息，就是他認為有一點鴿派抬頭的味道。

沈富雄認為，陳明通原來的那個位子，也就是陸委會主委，比較不容易施展，他有點鬱鬱不得志，他坐在那個位子上，很多事情不能說，也不能做。

現任國安局長邱國正將接掌國防部長，國民黨立法院黨團總召費鴻泰指出，八大情治系統除了兩岸之外，還有其他，業務是很大的，如果國安局做得不好，把他換掉，邱國正是升官耶，某種程度，在軍系裡面他算是升官。邱太三將接任陸委會主委，無所謂，反正現在這個陸委會，根本也沒有工作。

(中時新聞網)