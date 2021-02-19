春節前夕，全家超商推出熊大福袋，吸引不少客人購買，未料連假結束後有網友前去超商，發現福袋價格從當初的399變為199，直接對半砍，直呼年前買的人都被當盤子，文章吸引網友討論，打趣表示「早買早享受」。

全家推出的熊大福袋，將在20日開始「破盤價開賣」，從原本春節前的399元，直接打對折199出售，立刻吸引到大量網友預定，但卻也讓不少在春節前已經購買的網友傻眼，直呼被當盤子。

網友在PTT超商版PO文表示，看到全家LINE群組公告，熊大福袋從原本399跳樓大拍賣，只賣199，直呼「過年前買都是盤子」，PO出後隨即引發討論，也被轉錄至省錢版。

鄉民紛紛留言：「199有心動到」、「有便宜到」、「會被搶爆」、「為了熊大袋子我願意」，但更多人不滿開嗆：「好險昨天經過礁溪分店沒買，不然現在就哭了」、「199就可以得到一張抽獎券，之前買399的人表示..」、「哈哈哈買貴當盤子」、「不離不棄被當北七」、「降價清庫存囉」、「399搶爆，199搶爆，測試智商嗎」、「買一送一的概念嗎」、「幫過年前買的人QQ」。但也有人表示，年節禮盒近日也紛紛7折出清，認為只是正常現象。

(中時新聞網)