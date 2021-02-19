2022年台北市長之戰，國民黨立委蔣萬安、衛福部長陳時中被視為可能的對手。國民黨台北市議員李明賢透露，各家民調上看起來蔣萬安的勝算最高，但內部智庫的民調，蔣萬安與陳時中是伯仲之間，在誤差範圍內互有領先。前民進黨立委沈富雄直指，國民黨裡頭有兩大焦慮，第一個焦慮就是陳時中、第二個是怕民眾黨主席、台北市長柯文哲。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》指出，國民黨失去政權那麼久了，蔣萬安是國民黨盼啊盼到的，好不容易有一個相對有希望的人，不過蔣萬安卻沒有那種超人輾壓過去的那個勝算，以及氣勢、味道。

沈富雄接著指出，國民黨裡頭有兩大焦慮，第一個焦慮就是陳時中，因為陳時中防疫成功的關係，陳時中的民調，和藍營是差距最小的，所以怕陳時中。第二個是怕柯文哲，因為現在柯的民眾黨，是相對偏藍，一度是偏綠，但現在偏藍，所以一旦柯文哲的民眾黨真的要推人出來選，吃掉的是國民黨的票，所以國民黨就很擔心。

沈富雄勸告國民黨，不要理這些，尤其是對於柯文哲的民眾黨，你就不動聲色、不要理他，焦慮都不要顯現出來，因現在愈理他，他愈拿翹；你現在不理他，他就會緊張。總之這個問題還是在蔣萬安，蔣萬安要趕快改進自己的作風、做法，把聲勢拉高起來，那其他自然而然都不成問題。

(中時新聞網)